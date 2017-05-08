大象藝術空間慶10周年 推「Time ＋ Time」展

大象藝術空間慶祝開館10周年，推出「Time ＋ Time」韓國藝術家聯展，邀民眾來感受。(林欣儀攝)

迎接開館10年，也因應韓流勢力的崛起，以推廣當代藝術為主流的「大象藝術空間」特別規畫「Time + Time」韓國藝術家聯展，展出金益模、姜雲、金相年等7名藝術家作品，邀藝術同好欣賞韓國當代藝術的各種面貌。

「大象藝術空間」負責人鍾經新表示，不景氣的年代，在畫廊界屬於中生代的大象藝術一路走來屢有進境，除定期舉辦代理藝術家個展，並同步進行學術交流座談會與發行藝術相關出版品，為10年留下紀念，同時邁向新階段，未來希望藉由持續的展覽規劃，與更多藝術愛好者分享多元的當代藝術視野。

館方強調，無論處於何地，藝術創作都能提煉出自身文化的情感，以近來崛起的韓國藝術來說，新一代韓國藝術家已從歷史創傷中走出，積極奔向國際舞台，這次為拓展台灣藝術界的視野，特於本月6日至6月25日推出「Time + Time」韓國藝術家聯展。

大象藝術空間歡慶10周年熱身檔，展出金益模、姜雲、金相年、孫烽彩、李二男、金真花、晉始瑩共7位藝術家的作品，其中，金益模的作品中可以看見，葡萄藤、葉蔓、豬尾巴和冰淇淋等符號表徵，以層層疊疊的繪畫技法，串起純藝術和流行文化；姜雲以韓紙做為筆觸，細緻且輕盈的排序，把空氣的流動注入於畫布中；孫烽彩利用透明壓克力以極細膩的繪畫筆觸製造出樹木的千姿百態及立體感，則呈現超越視覺感官的體驗。

館方表示，盼透過展覽讓國人回顧台灣當代藝術的現況，以「Time」為主題，希望無論現在、過去或未來，大象藝術空間都能扮演文化的連接橋梁，汲取流動的時間與空間。

(中時)