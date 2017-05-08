台華獎畢業生人數創新高，外籍生愛台灣

來自日本東京的武山千紘女士。（林志成攝）

來自尼加拉瓜的武樂。（林志成攝）

來自日本東京、現年40歲的武山千紘女士，為了看懂外曾祖父留下來的中文資料，去年8月起到台灣學華語，經過1年努力，她讀懂了外曾祖父的過去，也愛上台灣。她說，日本人太嚴肅了，生活在台灣相對輕鬆，她希望未來可以留在台灣工作。

今年「台灣獎學金」及「華語文獎學金」（合稱「台華獎學金」）計有1140名畢業生，相較於去年1033名畢業生，成長達10.3％，創歷史新高！教育部、外交部及科技部今天在張榮發基金會大樓舉辦今年「台華獎學金畢(結)業生歡送會」，來自全球75個國家，超過250名外籍學生齊聚一堂、開心同歡。

武山千紘是今年台華獎學金學藝類傑出表現獎得主，她的外曾祖父1903年至1925年曾在艋舺公學校（現老松國小）任教，過世後留下的資料都是用中文書寫，家人看不懂，她就肩負起責任，去年8月起到台灣學習華語，現在已有能力讀懂這些資料，也更瞭解外曾祖父的過去。

武山千紘不只學會華語，也愛上台灣。她表示，日本人很嚴肅，彼此當朋友前，要經過一段很長的時間互相瞭解；但在台灣不一樣，即使初次見面，也可以敞開心胸聊天，很快就變成朋友。她認為，台灣生活適合她，8月學習結束後，希望可以留下來工作。

此外，現年26歲、來自尼加拉瓜的武樂，大學時就下定決心要到亞洲遙測領域的研究重鎮─中央大學太空遙測中心學習，他來台灣已經3年，今年6月即將取得碩士學位。

「台灣最美的風景真的是人」，武樂說，去年5月時，他和一位來自拉丁美洲的同學以搭便車方式展開4天3夜環島旅行，過程中只要他們揮手，車子幾乎都會停下來搭載他們，那種態度是將他們當家人，讓他們覺得非常溫暖。

武樂表示，他們搭便車環島，晚上到了一個地方後，再臨時找便宜的住宿，4天3夜下來，住宿及吃的費用僅花了約新台幣2000多元。他坦承，在自己的國家尼加拉瓜，他不敢隨便揮手搭便車，「因為太危險了」，但在台灣卻非常安全，不用顧慮這些。

(中時)