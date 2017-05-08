被影射狼師 補教名師怒告蕭永達
高雄市議員蕭永達近日發表「補教狼群」言論，還在電視節目高談闊論，「立航數學」創始人莊立航8日委請律師提出嚴正聲明，並向高雄地檢署提出妨害名譽告訴。聲明指出，蕭永達在媒體上的指述既非事實也無根據，已逾越言論自由範疇。
對於成為被告對象，蕭永達表示今天不回應任何問題，至於9日還要不要公布狼師姓名，他則說「之前已經講過了」。
莊立航聲明指出，蕭永達市議員於媒體之指述，既非事實且屬無據，更逾越言論自由之範疇，已檢具相關事證，對有關人士提出告訴。
莊立航並強調，執教生涯清白自持，尤其注意與學生間互動往來之分際，絲毫不曾踰矩。現今退出補教界已久，原不欲捲入類似口舌紛爭，但有心人士企圖操弄輿論，手法日益明顯，為維護自己一輩子清譽，不得已耗用司法資源，甚感遺憾。日後任何指摘或傳述足以毀損名譽之言論，決定再不姑息，一經發現，定將依法追訴其應有責任。
(中時)
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