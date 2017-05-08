綠花椰菜超威 英媒：能抗癌又防腦中風

英國研究發現，綠色花椰菜中的蘿蔔硫素能降低老鼠的中風程度，若對人體也有同樣效果，有助於對抗腦中風威脅。(圖/達志影像/Shutterstock)

抗癌蔬菜，首推綠色花椰菜，富含的蘿蔔硫素可以有效減緩乳癌細胞生長，而蘿蔔硫素是含硫配醣體水解物，可以抑制癌細胞，主要存於十字花科蔬菜中，又以綠色花椰菜含量豐富。國外研究發現，蘿蔔硫素有望可以預防腦中風。

據華人健康網，英國每日郵報報導，經動物實驗後發現，綠花椰菜中的蘿蔔硫素能降低老鼠的中風程度，若對人體也有同樣效果，未來有望可將此機轉成藥物，助於對抗腦中風威脅。

倫敦大學國王學院的科學家發現，植物中有名為萊菔硫烷的蘿蔔硫素分子，在大腦中會轉換成具保護性的酶，而這種酶可以清除，與癌症、阿茲海默症有關的自由基細胞，這種自由基細胞是在氧化過程中會破壞、殺死其他細胞，過程中可能就造成癌症等疾病。

花椰菜裡含有黑芥子酶合成後，就能產生抗癌的蘿蔔硫素，但滾水煮熟後，黑芥子醣會遭到破壞，若無法合成蘿蔔硫素，其抗癌效果就會打折，因此花椰菜烹煮方式尤要注意，美國伊利諾伊大學科學家研究指出，將花椰菜隔水蒸煮5分鐘，最能保留抗癌營養，不被破壞抗癌效果。

(中時電子報)