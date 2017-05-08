豬肉上市量不足 農委會下令休市調節
母親節、端午節將至，家庭聚餐及備料包粽子等需求增，導致市場缺豬，推升豬肉價格，比去年同期上漲1成。農委會估計每日豬隻市場缺口約800隻，今日召開應變會議後決定，決定5月15日星期一多休市一天，調節產銷。
農委會畜牧處指出，每年7、8月適逢夏季高溫，導致豬隻配種成功率較低，幼豬出生量減少，養豬需要耗時9個月，這一波幼豬通常在隔年5月左右上市，再加上5月有端午節等節慶，豬肉需求量大，因此，5月份的豬隻上市量其實相當吃緊，今年消費端的需求也比較高，每天短缺500至800頭，導致豬價走高。
畜牧處表示，今日與養豬協會、肉品市場、肉商公會等代表開會後決定，5月15日星期一多休市一天，盼當天的豬隻上市量可以提前或延後上市銷售，補足5月14日母親節，以及5月30日端午節兩大節日的豬肉需求。
此外，畜牧處指出，其他調節產銷的措施方面，上周也已協調台糖增加豬隻供應，預計台糖此波多投入3000頭豬上市。
(中時)
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