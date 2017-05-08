印媒揭密 泰姬瑪哈陵的10件驚奇
被譽為「世界最美陵墓」的印度泰姬瑪哈陵(Taj Mahal)，以純白色大理石、鑲綴寶石所建造，建築工藝美學可說是藝術史上的奇蹟成就，被列為世界7大奇景之一。印度媒體近日揭密「關於泰姬瑪哈陵10件驚奇」，包括建造過程、日夜不同景貌等奇特陵墓見聞。
泰姬瑪哈陵是印度阿格拉熱門觀光景點，「印度時報」(The Times of India)刊載，泰姬瑪哈陵建造當時動用約1,000隻大象運送建材，建材來自於阿富汗、斯里蘭卡、沙烏地阿拉伯、中國大陸、西藏等地，工程浩大。
且建築體裝飾有多達28種不同寶石、99種「阿拉真主」字體碑刻，牆面的每處古蘭經文亦都不同；另在不同時段、日夜時間，人們看到的泰姬瑪哈陵也會呈現出不同的顏色。
此外，印度還有2處以泰姬瑪哈陵為原形的複製建築，是位於奧蘭卡巴的比比卡馬克巴拉(Bibi Ka Maqbara)，以及孟加拉的泰姬陵(Banglar Taj Mahal)；甚至，相傳蒙兀兒王朝沙迦罕皇帝還曾想建造再一處「黑色泰姬陵」，只是最後未果。
(中時電子報)
文章來源：The Times of India
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