美軍X-37B完成神秘任務返航 航行718天破紀錄
美國空軍的機密無人太空梭X-37B在地球軌道航行了718天之後，終於在星期天上午飛返地球，降落在佛羅里達的甘迺迪太空基地所屬跑道上。不過它所執行的太空任務仍是機密，外界難以窺知過去近兩年的時間，這艘太空梭究竟在進行何種任務。
太空網(space.com)報導，這架X-37B還引起了佛州當地的一場短暫巨響，太空梭在返回地球過程中，與空氣劇烈摩擦引起超音速的音爆，佛羅里達州東南部許多地方都可以聽到。較為特別的是，這架X-37B先前3次任務都是降落在美國空軍所屬的加州的范登堡空軍基地(Vandenberg Air Force Base)，而今次則是首度在甘迺迪太空基地降落。美國空軍表示，為了軌道航行更有彈性，因此做這項改變。
目前美國空軍擁有兩架由波音公司建造的X-37B無人太空梭。這艘長29英尺（8.8公尺的X-37B被認為是以往美國航太總署的大型太空梭的迷你版，是因應太空梭在2011年退役之後，美國空軍所需要的替代品。至於它的功用則是機密，外界一直猜測，X-37B應該是某種武器，也許可以捕捉或是破壞敵方的衛星，因此更該被稱為「太空戰鬥機」。
但是美國空軍官員一直強烈反對這種觀點，強調無人太空梭只是在軌道上測試重要的太空技術，是科學研究性質，而不是破壞性的。美國空軍女發言人安瑪莉．艾莉西莉上尉(AnnMarie Annicelli)告訴媒體，太空中可以研究的領域相當多，包括先進的指揮系統、導航設備和控制裝置；隔熱保護系統、航空電子設備、可重覆使用的耐高溫結構與氣密材料等。當然也包自主軌道飛行、重返和著陸的相關導航等。
多數航太專家同意空軍的回覆，認為直接抓捕敵方衛星的敵意太強烈，可能引起戰爭。不過x-37B在航行過程中，以間諜衛星的身份去截取對方情資仍然是可能的。
每一次X-37B的飛行時間都比前一次來的長，，它的首次任務 (OTV-1)於2010年4月22日起飛，在太空中度過了224天；OTV-2於2011年3月5日開始，航行468天；OTV-3於2012年12月11日開始，持續674天。而此次的OTV-4，是從2015年5月20日起飛，航行了718天。
這些紀錄是很不錯，不過行星探測船的航行紀錄更驚人，航太總署的航海家1號和航海家2號(Voyager 1、2)探測器，從1977年發射調查木星、土星、天王星與海王星，近40年的今天，仍然一直將數據發送回地球，是飛行最久並且功能持續的人類製造太空航行器。
(中時電子報)
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