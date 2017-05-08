台中警偏鄉宣導：詐騙受害者老人居多

太平警方舉辦「母親節感恩活動暨犯罪預防宣導」活動，吸引許多頭汴山區的民眾參加。(林欣儀翻攝)

提前慶祝母親節，台中市太平警分局頭汴派出所舉辦「母親節感恩活動暨犯罪預防宣導」活動，共有50名婆婆媽媽參加，一同歡唱卡拉OK、分享精緻餐點，讓偏遠頭汴山區的婆婆媽媽們度過不一樣的母親節。

警方指出，詐騙案件時有發生，其中受害者以老年人居多，尤其是山區老人家接受到的資訊更少，詐騙集團往往利用人性弱點讓老人家調入陷阱，成為待宰肥羊，為幫助長者不要被騙，特別安排宣導活動，配合母親節活動，讓長者歡喜過節。

(中時)