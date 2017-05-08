酒駕 外遇 最凶殘檢察官顏漢文遭判免職

被稱為「史上最凶殘的檢察官」的台南地檢署檢察官顏漢文，利用檢察官身分關說他人的刑事案件、發生婚外情生子、出入有女陪侍酒店，他遭停職期間還酒後駕車，行徑離譜，司法院職務法庭痛斥他損害司法尊嚴，今判決免除檢察官職務，喪失公務人員任用資格確定。

判決指出，61歲的顏漢文任職高雄地檢署時，因常幫金山寺前住持處理法律事務，因此得知退休警員莊茂鴻向金山寺承租寄棺室等場所獲利豐厚，顏男因個人投資失利負債累累，竟與莊男協議奪取寺產控制權，但釋圓塵接任住持後解除租約，顏、莊憤而計畫殺害他。

2012年間，顏漢文以假車禍殺人，但因釋圓塵及時閃避，僅造成大腿骨折，不久，他又指使手下對釋圓塵開槍，幸釋圓塵以雙手護住頭部只受輕傷。顏漢文殺人部分，最高法院今年初將他判刑14年10月定讞，他已入獄服刑。

此外，顏漢文還利用檢察官身分關說他人刑事案件，投資補習班分紅，他還與女子發生婚外情而生有一子，也未斷絕關係；2013年7月間出入有女陪侍的酒店，被停職期間他還酒後駕車，涉犯公共危險罪被緩起訴，案經監察院通過彈劾送職務法庭審理。

司法院職務法庭認為，顏漢文身為檢察官本當端正言行，竟不思潔身自愛，為圖金山寺經營權勾結黑道犯案，又關說刑事案件、獲取不當利益，且發生婚外情，顏的行為損害檢察官形象及司法尊嚴至鉅，應予嚴懲，判決免除檢察官職務，並喪失公務人員任用資格。

(中時)