酒駕 外遇 最凶殘檢察官顏漢文遭判免職
被稱為「史上最凶殘的檢察官」的台南地檢署檢察官顏漢文，利用檢察官身分關說他人的刑事案件、發生婚外情生子、出入有女陪侍酒店，他遭停職期間還酒後駕車，行徑離譜，司法院職務法庭痛斥他損害司法尊嚴，今判決免除檢察官職務，喪失公務人員任用資格確定。
判決指出，61歲的顏漢文任職高雄地檢署時，因常幫金山寺前住持處理法律事務，因此得知退休警員莊茂鴻向金山寺承租寄棺室等場所獲利豐厚，顏男因個人投資失利負債累累，竟與莊男協議奪取寺產控制權，但釋圓塵接任住持後解除租約，顏、莊憤而計畫殺害他。
2012年間，顏漢文以假車禍殺人，但因釋圓塵及時閃避，僅造成大腿骨折，不久，他又指使手下對釋圓塵開槍，幸釋圓塵以雙手護住頭部只受輕傷。顏漢文殺人部分，最高法院今年初將他判刑14年10月定讞，他已入獄服刑。
此外，顏漢文還利用檢察官身分關說他人刑事案件，投資補習班分紅，他還與女子發生婚外情而生有一子，也未斷絕關係；2013年7月間出入有女陪侍的酒店，被停職期間他還酒後駕車，涉犯公共危險罪被緩起訴，案經監察院通過彈劾送職務法庭審理。
司法院職務法庭認為，顏漢文身為檢察官本當端正言行，竟不思潔身自愛，為圖金山寺經營權勾結黑道犯案，又關說刑事案件、獲取不當利益，且發生婚外情，顏的行為損害檢察官形象及司法尊嚴至鉅，應予嚴懲，判決免除檢察官職務，並喪失公務人員任用資格。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。