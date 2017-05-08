保健食品這樣選 以免造成身體負擔

衛生福利部桃園療養院藥劑科主任鄭淑文提醒，保健食品雖有保健、營養補充效益，但對於罹患慢性疾病的長輩卻要慎選，以免造成長輩身體負擔。（桃療提供）

5月母親節將至，不少人開始買禮送給母親，保健食品更是大打廣告宣稱療效，吸引民眾購買。衛生福利部桃園療養院藥劑科主任鄭淑文表示，保健食品雖有保健、營養補充效益，但對於罹患慢性疾病的長輩卻要慎選，以免造成長輩身體負擔。

鄭淑文表示，國人熱愛養生，除了靠中藥，有時也會買保健食品給家中長輩，保健食品有保健效益或提供營養補充，但是對於有心血管疾病、正在服用抗血小板或抗凝血劑的病人，如果再食用魚油、銀杏或維他命E等保健食品，可能增加出血風險。

鄭淑文指出，含紅麴或納豆成分的保健類食品，得避免和史達汀類(statins)降血脂藥品併服，因此不能給有在服用的心血管疾病、糖尿病患者吃，避免引發肝臟或肌肉相關病變，而雞精、人參、靈芝液因為含有較高的鹽分和鉀，對於需要嚴格控制水分和鈉、鉀攝取量的腎臟病患者，反而會造成身體負擔，蜆精則因含有高量普林及蛋白，也不適合給痛風患者服用。

(中時)