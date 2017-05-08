女墜樓 遮雨棚救回一命

51歲的張女，8日清晨5時許，意外從住宅墜落，剛好卡在民宅1樓的遮雨棚上，網友發現後立馬報案；警消趕到時發現女子意識昏迷，火速送往中港澄清醫院治療；詳細案發原因？正由台中市警局第六警分局調查中。

網友8日清晨在臉書「爆料公社」，發表1張照片，指在台中市西屯區1名女子身著短裙，下半身卡在1樓遮雨棚，雙腿裸露在民宅騎樓轎車前，引起網友熱烈討論；網友說「經過看到1雙腿，嚇死」、「窗戶都沒開」、「想知道從哪裡掉下來」、「不幸中的大幸」。

台中市消防局指出，西屯與黎明分隊到場時，發現傷者卡在遮雨棚上，家屬已放置1只A字梯，消防弟兄上梯評估傷者肢體擦傷、意識不清。家屬表示，傷者有服用安眠藥，因遮雨棚結構不穩人員無法直接踏上接觸，先行替傷者上頸圈，並有1名人員在下方保護。

消防弟兄待架設好雙節梯後，再以繩索固定傷者，並將遮雨棚洞口剪大和電線移除，將傷者下放接駁保護搬運至長背板，由救護車家屬陪同送至中港澄清醫治。警方指出，張女狀況穩定，幸無生命危險。

(中時)