停職消防員吸毒恍神 到警局稱要降魔遭逮

染毒到精神、行為怪異的高雄國際航空站林姓消防班長，不僅令家人頭痛萬分，自去年12月迄今已4度被警查獲，現依毒品罪送辦。(劉宥廷翻攝)

染毒到精神、行為怪異的高雄國際航空站林姓消防班長，不僅令家人頭痛萬分，也屢次被警逮獲，已遭停職的他6日又吸毒到恍惚，走到高市保安大隊鳳山駐地，宣稱警局內有妖魔鬼怪要降伏，站崗警覺異常帶回再度查獲安毒，自去年12月迄今已4度被警查獲、依毒品罪送辦。

保大表示，40歲林男日前精神恍惚走到保安大隊鳳山駐地側門，向雄岡中隊蔡小隊長詢問隊內是否有黃姓員警，並聲稱警察局內有妖魔鬼怪，欲進入降妖除魔，因種種怪異舉動引來警關切詢問，並請其出示證件以利聯絡親友協助返家。

不料，林男從黑色背包欲拿出證件時，蔡小隊長眼尖驚見毒品吸食器，當場查獲安非他命1公克、吸食器2組，林男頓時言詞閃爍，改稱要來警局從事防範毒品宣導；警調查發現，林男原在高市消防局任職，後轉至高雄國際航空站擔任消防班長，誤交損友染上毒癮，曾有多次被查獲紀錄。

林男去年12月間曾在左營某地下室燒檀香，民眾誤以為火警報案，警方查獲他竟持有安毒，尿液呈現陽性反應，今年1月間又在苗栗被查獲持有毒品，累犯送勒戒失敗；事隔不到10天，在左營區趁機竊取別人轎車後加速逃逸至某大樓地下停車場焚燒檀香，住戶報警，警又在林男背包起出安非他命。

高雄國際航空站副主任孫翼中表示，林因之前涉毒品案已被停職，遭航空站記2大過建請免職，經當事人申覆，交通部駁回航空站改為再議；沒想到，林男未悔過又連續犯案，因自己行為對公務人員形象損害甚巨，已向檢察署申請資料，附上補充資料，再度提報免職。

(中時)