誇張!救護車收費比率萬分之2 曾有人搭它找男友

桃園市政府消防局統計，桃園市101年至106年3月間，救護車送醫人數達35萬人，共開立106件收非告知單，但經消防小組核定要收費的僅有84件，收費比率僅佔送醫人數的萬分之2.4。

救護科長曾淑苹表示，桃園不但是最早開始收費的縣市，也是6都收費最便宜的縣市，2名救護人員800元加上基本費700元，固定只收1500元，也讓不少想貪小便宜的人想把救護車當計程車搭。

「開立最多的是酒醉搭救護車，再來是想去醫院睡覺的流浪漢」，救護科長曾淑苹表示，最離譜的案例是一名家住桃園市復興區的黃姓女子，為了找住在新屋的男友，謊稱身體不適，指定要送到新屋署桃，卻因為到急診室門口後過而不入被拆穿，進而開立繳費單。

過去也遇過有重症長者的家庭，直接把119寫在長輩床頭，要他們有什麼需要就打119，救護員去了之後竟只是需要幫忙翻身，「像這類型的也會開立收費單」。

曾淑苹強調，收費的用意只是警惕，但沒有核准的原因很多是因為民眾不知情，僅基於教育效果，不核准收費單，「不希望把收費當作一個手段。」

(中時)