拒議員稽查 劉毅英文遭查7缺失
台北市議員童仲彥今召集教育局、社會局、消防局、建管處、商業處等單位，聯合稽查位在許昌街的劉毅補習班，但不得其門而入，雙方還爆發口角起爭執；最後業者拒絕議員、媒體進入，由市府單位稽查。
童仲彥下午再次召開記者會，說明稽查狀況。教育局終身科表示，查獲劉毅英文4班(學信、學勤、學智、學善文理短期補習班)分別計有5至7項缺失，包含擅自增設科目（數學、自然、國文、社會）、退費收據不符規定、立案證書未換發新版或未懸掛於明顯處、擺設課桌椅過多、學生名冊未留班備查、師資聘用資格相關文件不完整、未備定型化契約等。
教育局補充，該補習班聘用的5位教師都有良民證、學經歷資料尚符合規定，但依該班招生規模只有5位老師不太合理，補習班又無法出據師生清冊，這部分會再查處。
童仲彥指出，該補習班教室明顯超過100人，超過規定的60人，若合班需要向北市教育局申請。北市教育局表示，立案時會同消防單位都符合標準，依學勤文理補習班當時核准人數為154人，今天稽查課桌椅則有192套，超出30多套違規，會去函糾正限期改善。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。