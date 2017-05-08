拒議員稽查 劉毅英文遭查7缺失

台北市議員童仲彥今召集教育局、社會局、消防局、建管處、商業處等單位，聯合稽查位在許昌街的劉毅補習班，但不得其門而入，雙方還爆發口角起爭執；最後業者拒絕議員、媒體進入，由市府單位稽查。

童仲彥下午再次召開記者會，說明稽查狀況。教育局終身科表示，查獲劉毅英文4班(學信、學勤、學智、學善文理短期補習班)分別計有5至7項缺失，包含擅自增設科目（數學、自然、國文、社會）、退費收據不符規定、立案證書未換發新版或未懸掛於明顯處、擺設課桌椅過多、學生名冊未留班備查、師資聘用資格相關文件不完整、未備定型化契約等。

教育局補充，該補習班聘用的5位教師都有良民證、學經歷資料尚符合規定，但依該班招生規模只有5位老師不太合理，補習班又無法出據師生清冊，這部分會再查處。

童仲彥指出，該補習班教室明顯超過100人，超過規定的60人，若合班需要向北市教育局申請。北市教育局表示，立案時會同消防單位都符合標準，依學勤文理補習班當時核准人數為154人，今天稽查課桌椅則有192套，超出30多套違規，會去函糾正限期改善。

(中時)