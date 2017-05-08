男子留學日本 疑返台求職不順輕生

一名楊姓男子大學畢業後赴日留學返台，疑因找工作四處碰壁，心情沮喪，今天上午被發現在家裡上吊輕生，父母親哀慟莫名，檢警將進一步調查死因。

楊姓男子上午8時多被母親發現在自家陽台上吊，叫救護車送醫後仍宣告不治，雙親哀慟不已。

警方調查，31歲楊男自國立大學畢業後赴日留學，今年3月間返台，找工作屢次碰壁，雖然家人都婉言相勸他求職急不得，但他疑因受挫感沈重，一時情緒低落，留下遺書，以童軍繩上吊自盡。檢警將進一步調查其確切死因。

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(中時)