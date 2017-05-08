昇恆昌機場母親節活動 為媽咪妝點好馨情

食尚玩家當家主持人莎莎與可愛的莎媽蒞臨機場，與旅客一起慶祝母親節。（陳麒全攝）

莎媽也配合活動主題，首度於鏡頭前上妝，有點緊張、害羞的她一再叮嚀彩妝師「不要化太濃喔」。（陳麒全攝）

昇恆昌桃園機場營運副總經理潘翠宜（左一）與莎媽、莎莎一同介紹母親節優惠活動。（陳麒全攝）

昇恆昌桃園機場營運副總經理潘翠宜（左一）與莎媽、莎莎一同介紹母親節優惠活動。（陳麒全攝）

寶貝媽咪的專屬節日母親節即將到來，長年在國門為旅客服務的昇恆昌發現，越來越多孩子們會選擇帶媽咪出國一起歡度母親節，於是也特別在5月8日到14日母親節當天，於台灣各機場據點舉辦「妝點好馨情」母親節慶祝活動，邀請專業彩妝師為即將啟程的媽咪化上最時尚精緻的妝容，並用拍立得為媽媽與孩子們記錄下這溫馨的一刻。

昇恆昌免稅商店深耕桃園機場服務國內外旅客，多年來除了引進各家國際精品品牌以提供旅客多樣化的選擇外，更是著重美妝品牌專業人員的培訓，希望透過商品課程及海外商訓，提供旅客最專業及最適切的彩妝保養建議。首波母親節推出「妝點好馨情」媽咪彩妝活動，也請來昇恆昌美妝專櫃彩妝師駐點，並特別邀請到食尚玩家當家主持人莎莎與可愛的莎媽蒞臨機場，與旅客一起慶祝母親節。主持旅遊節目常常來往桃園機場的莎莎首度參加機場活動，也打趣的說：「來機場不用出國工作，當天就可以回家好開心喔～」，莎媽也配合活動主題，首度於鏡頭前上妝，有點緊張、害羞的她一再叮嚀彩妝師「不要化太濃喔」，倒是頑皮的女兒莎莎一直在旁慫恿彩妝師：「下手重一點沒關係啦」，母女間的趣味互動讓在場的旅客們看得笑開懷。

妝點媽咪活動即日起至14日母親節當天為止，每天都會在桃園機場第二航廈中央區舉辦，台中機場、高雄機場及松山機場也將陸續於10日、11日及12日舉辦，期間有要出國的朋友們，也歡迎帶媽媽一同來體驗，記錄下起程前美好的這一刻！

母親節期間昇恆昌也與多家信用卡公司合作，並於全台各據點推出刷卡金回饋活動。至5月底止，旅客持台新銀行昇恆昌聯名卡、玉山、匯豐、聯邦銀行信用卡，累計購買滿新台幣30,000（菸、酒及保健藥品除外），即享1,200元購物金回饋；滿新台幣60,000則享3,000購物金。

非信用卡用戶購買精品滿新台幣20,000（部分品牌恕無折抵），亦可現抵700，上述優惠可同時使用，最高回饋10%。此外，香水化妝品類單筆消費滿新台幣8,800，再可獲得時尚刷具9件組，更有多款免稅獨賣之大容量商品及特惠組合，昇恆昌也於母親節期間（至14日止）免費提供禮物包裝服務，幫精心挑選給媽媽的獻禮包裹上粉色的暖暖祝福與感謝！

(中時)