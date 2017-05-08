新聞深喉嚨》重災區!南投觀光「慘」業自己救 「蔡總統」看見了嗎？

中天新聞

中天新聞

一年前，蔡總統風光就任中華民國總統，滿意度最高達到69%,但如今，不滿意度與滿意度早已「死亡交叉」，一年之內敗掉了三成民意！民心到底去哪了？

南投縣是台灣唯一不靠海的「內地」縣，錄影所在的日月潭，在兩岸都被寫入教科書，幾乎是所有華人從小傾慕的優勝美地。根據交通部觀光局日月潭國家風景區的統計，2014年，大陸觀光團來到日月潭的人次是225萬人，但隨著台灣政治風向的轉變，2015年下滑到205萬人，2016年更銳減到只剩136萬人。這對南投縣造成了什麼影響？

中天新聞

曾有學者研究，以觀光產業來說，每25個觀光客可增加1個就業機會，則100萬人可創造4萬個就業機會。而套用日月潭這兩年的數據，少了89萬人次的旅客，會造成至少3萬多個就業機會的損失。但新政府卻又告訴我們，陸客不來，日、韓、東南亞客大增，團客不來，自由行旅客大增，又說觀光產業過去都是陸資「一條龍」經營，陸客不來，台灣根本沒差！問題是，許多台灣人，甚至更多陸客，對於日月潭的印象除了山明水秀，就是「阿婆茶葉蛋」，馬政府執政鼎盛時期，曾有日銷7000顆紀錄，到了2016年蔡總統就任之後，阿婆兒子詹世詮曾經受訪表示，近2個月每天賣不到1000顆。《新聞深喉嚨》走出攝影棚，就是要探究這些資訊落差與評論矛盾，真相到底是什麼？

中天新聞

南投縣為了自救，與其他認同「九二共識的」縣市串連赴陸推廣觀光，結果回來被綠營罵成「藍八奴」，縣長怎麼看？縣民是否覺得委屈？

但近日另一個更讓南投縣民委屈的消息是，新政府力推的「前瞻基礎建設計畫」，南投縣主動提出的45項計畫，結果一項都沒拿到，只分到了一項23億元並非優先目標的「集集支線基礎建設計畫」。相較於隔壁的台中市分到千億元；彰化縣也有90多億元。這恐怕會讓南投縣民很不是滋味吧？

中天新聞

蔡總統上任之後最重大的勞動政策「一例一休」，如今在各行各業都引爆怨聲載道，而《新聞深喉嚨》在上一站走訪另一個觀光大縣花蓮時，也聽過在地業者抱怨這項政策，形同在他們的傷口上灑鹽！而南投縣長林明溱，則是第一個站出來反對的地方首長，林明溱為何甘冒被批評圍剿的風險「開第一槍」？「一例一休」對於南投，到底造成了什麼負面影響，縣府除了反對執行，是否又能提出什麼具體改善建議？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)