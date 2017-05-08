花蓮》大冠鷲落難 雙腳慘遭8顆BB彈射穿
保育類台灣特有亞種大冠鷲，近日進入繁殖期，花蓮有隻大冠鷲成鳥在秀林鄉文蘭村慘遭8顆BB彈貫穿雙腳，導致無法站立、飛行，歷經6天治療，身體仍然相當虛弱，無法立即野放，林管處譴責虐待野生動物行為，違者最重可處1年以下有期徒刑。
花蓮林管處表示，2日時接獲花蓮縣野鳥學會通報，發現1隻約70公分長的受傷大冠鷲，經獸醫師觀察發現大冠鷲雙腳嚴重腫脹，還有疑似8顆金屬製BB彈，其中右腳中了6彈、左腳2彈，導致無法站立、飛行，讓人相當不忍，直呼「太過分了」。大冠鷲目前身體極度虛弱，由相關人員照護中。
花蓮林管處長吳坤銘表示，大冠鷲因為很喜歡吃蛇，因此也稱為蛇雕。偏好人口密度不高的森林間隙地帶，多分佈在500公尺以下的淺山區域及丘陵，終年可見，2至5月為大冠鷲繁殖期，約6月開始進入換羽期。
他強調，故意用BB槍射傷大冠鷲行為已經違反《野生動物保護法》，將加強區域巡邏，主動揪出虐鳥凶手，依法最重可處1年有期徒刑，拘役或併科6萬元至30萬元以下罰金，呼籲民眾若發現虐鳥行為，應協助通報警察與主管機關。
(中時)
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