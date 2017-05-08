為何馬克宏39歲能當法國總統？ 他得結論是「不喜歡等」
法國總統大選結果今（8）日出爐，年僅39歲中間派的馬克宏勝出，成為法國史上最年輕總統，引起全球關注。對此，知名作家王文華分析，從馬克宏過往的人生經歷來看，他能勝選的原因在於「不喜歡等」。
今王文華於臉書發文，開頭即先細數馬克宏過往的人生經歷，指出其脫黨競選，在沒有兩大黨的支持下，獲得壓倒性勝利；他15歲就愛上大他24歲的老師，並在29歲娶了對方。如今，馬克宏39歲就當選法國總統，王文華認為這一切都歸於他真的不喜歡等。
王文華進一步說道，等待是人的天性，我們總是習慣對於沒把握或有風險的事，持觀望的態度看待；但實際上，時機永遠不會成熟，「如果真的想要，最好的時機，就是不成熟的現在。」因為，在不成熟的真實環境中嘗試、修正、進步，甚至推翻，才有可能讓渴望成真。
最後，王文華借用馬克宏的勝選口號「向前走」來鼓勵大家，認為人生苦短又無常，在有限的時間中，你要的是什麼？從今天開始，有任何想做的事就去做。
(中時電子報)
文章來源：王文華臉書全文
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