來自總統府的超大邀請卡？議員們嘖嘖稱奇

新北市內不少議員今（8日）中午12時許，收到一個超大邀請卡，長約2公尺、寬約1公尺，封面照片放上總統府外觀。（葉書宏翻攝）

新北市內不少議員今（8日）中午12時許，收到一個超大邀請卡，長約2公尺、寬約1公尺，封面照片放上總統府外觀。（葉書宏翻攝）

新北市內不少議員今（8日）中午12時許，收到一個超大邀請卡，長約2公尺、寬約1公尺，封面照片放上總統府外觀。（葉書宏翻攝）

新北市內不少議員今（8日）中午12時許，收到一個超大邀請卡，長約2公尺、寬約1公尺，封面照片放上總統府外觀。（葉書宏翻攝）

新北市內不少議員今（8日）中午12時許，收到一個超大邀請卡，長約2公尺、寬約1公尺，封面照片放上總統府外觀。（葉書宏翻攝）

新北市內不少議員今（8日）中午12時許，收到一個超大邀請卡，長約2公尺、寬約1公尺，封面照片放上總統府外觀，寫下「邀請您」三個大字，收到議員一度以為是總統府邀約，仔細一看才發現邀請卡中錯字連連、連主辦單位都沒寫出來，多數議員都表示不會出席。

邀請卡中提到，「台灣需要一場協助與愛為主題的活動，因為台灣人就是一家人，經濟、產業、環境、政治都是生活所有的型態，每個人心中都有愛都有想要，都有憂愁喜樂，這稱為心情、情緒，個性不同、環境不同、抒發不同，唯一相同的是我們都要喜樂。」

邀請卡中還寫到，心靈唯一依靠是自己，自己的依靠是珍愛，台灣唯一的依靠是您，有錢並不一定快樂，沒錢並不一定是失敗，這叫環境、這叫生活、這叫銘，台灣需要一場以協助與愛為主題的活動，用愛支持台灣，一起傳愛、一起喜樂，真正的關心生活，讓我們來改變台灣改變世界。

但收到邀請卡的多位議員卻發現，文中錯字連連，一家人打成「壹嘉人」，一起愛世界打成「億啟愛世界」，連唯一都打成「唯壹」，讓收到邀請卡的議員嘖嘖稱奇，到底是哪個單位寄來的邀請卡。

邀請卡封面是總統府照片，還直接寫上蔡英文總統、陳建仁副總統的名字，另外還有行政院長林全、立法院長蘇嘉全、前副總統呂秀蓮及多位知名藝人吳宗憲、張小燕、周杰倫、張惠妹、白冰冰、江蕙、大小S等。

議員連斐璠指出，一收到邀請卡時很訝異，想說到底是哪個單位，看到總統府照片時還誤以為是來自總統府的邀請卡，但仔細一看應該是與宗教有關的活動，但是主辦單位是誰也不知道，活動當天不會出席。

議員羅文崇指出，查不出主辦單位，連當日活動的內容都不知道，邀請卡中有寫到多位政府官員及演藝人員的名字，他猜測這應該是對方條列要邀請的名單，只能知道邀請卡從板橋寄出，當天不會出席活動。

(中時)