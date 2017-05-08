來自總統府的超大邀請卡？議員們嘖嘖稱奇
新北市內不少議員今（8日）中午12時許，收到一個超大邀請卡，長約2公尺、寬約1公尺，封面照片放上總統府外觀，寫下「邀請您」三個大字，收到議員一度以為是總統府邀約，仔細一看才發現邀請卡中錯字連連、連主辦單位都沒寫出來，多數議員都表示不會出席。
邀請卡中提到，「台灣需要一場協助與愛為主題的活動，因為台灣人就是一家人，經濟、產業、環境、政治都是生活所有的型態，每個人心中都有愛都有想要，都有憂愁喜樂，這稱為心情、情緒，個性不同、環境不同、抒發不同，唯一相同的是我們都要喜樂。」
邀請卡中還寫到，心靈唯一依靠是自己，自己的依靠是珍愛，台灣唯一的依靠是您，有錢並不一定快樂，沒錢並不一定是失敗，這叫環境、這叫生活、這叫銘，台灣需要一場以協助與愛為主題的活動，用愛支持台灣，一起傳愛、一起喜樂，真正的關心生活，讓我們來改變台灣改變世界。
但收到邀請卡的多位議員卻發現，文中錯字連連，一家人打成「壹嘉人」，一起愛世界打成「億啟愛世界」，連唯一都打成「唯壹」，讓收到邀請卡的議員嘖嘖稱奇，到底是哪個單位寄來的邀請卡。
邀請卡封面是總統府照片，還直接寫上蔡英文總統、陳建仁副總統的名字，另外還有行政院長林全、立法院長蘇嘉全、前副總統呂秀蓮及多位知名藝人吳宗憲、張小燕、周杰倫、張惠妹、白冰冰、江蕙、大小S等。
議員連斐璠指出，一收到邀請卡時很訝異，想說到底是哪個單位，看到總統府照片時還誤以為是來自總統府的邀請卡，但仔細一看應該是與宗教有關的活動，但是主辦單位是誰也不知道，活動當天不會出席。
議員羅文崇指出，查不出主辦單位，連當日活動的內容都不知道，邀請卡中有寫到多位政府官員及演藝人員的名字，他猜測這應該是對方條列要邀請的名單，只能知道邀請卡從板橋寄出，當天不會出席活動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。