一秒奪走你的心 星野娜美豪乳豐臀正中目標！

星野娜美超殺G罩杯及35吋飽滿豐臀，讓人忘卻她其他不足。(SNIS_351、SNIS_597)

大家都知道，AV界的波動其實跟社會觀感息息相關，觀眾們需要什麼，暗黑圈絕對讓你及時地、安全地得到滿足，想一想其實根本是慈善事業來著！話說回來，近年來對女性的審美觀，有了相當不同的轉變，當渡邊直美、瑪莉莎麥卡錫甚至金卡達夏開始走紅於全球時，眾人都知道世界是圓的，什麼都有可能發生，纖瘦美女不再獨占鰲頭，內心的空虛淒冷需要「肉肉」來溫暖，若能柔軟不失Q彈、肉感不失曲線，那無疑是當代最棒的慾念解藥，也因此，姊系AV女優星野娜美的奮起，其實一點都不意外！

如今人氣超旺的AV女優星野娜美，絕不是傳統觀念下完美無瑕的美人兒，但她的不足，卻為她增添了濃濃的個人賣點，想她2012出道時，片商說出「一秒奪走你的心」，強打娜美超完美外貌，不過Aver們也不是吃素的，近代P圖技巧如此強大，還是得「驗貨」才知輸贏，這一驗不得了，即便星野娜美不似知名漫畫裡那個「娜美」有著完美比例，但那胸那臀可讓人忘卻一切小缺點。

只見封面處幾乎雪白的星野娜美，其實在片中顯得膚色較為黝黑，但其實不扣分反倒加分，襯托她超殺G罩杯及35吋飽滿豐臀，加上長相較為偏向食肉姊系，根本色氣點滿，覺得她慾望能量湧動，展現出不精采大戰一番不罷休的氣勢，而事實證明，這個娜美真的跟野性美style超搭，不僅技能嚇嚇叫，還很快就被推出去「打野砲」，讓許多著迷於「戶外情境」的粉絲激動不已，立刻成為鐵粉，她時而冷豔時而甜美可人的多重面貌也讓人著迷不已，無不期待她身處更多不同的劇情中，噴發難以抵擋的「娜美費洛蒙」。

姓名：星野娜美

日文：星野ナミ

拼音：Hoshino Nami

出生地：日本福岡縣

血型：A型

身高：152cm

三圍：35 - 23 - 35 G罩杯

興趣：料理

出道年份：2012

所屬片商：S1

演出作品：

「いいなり公然わいせつ 星野ナミ」

「生保レディの枕営業 星野ナミ」

「常にヌルヌルのおっぱいで奉仕してくれるGcupランジェリーメイド 星野ナミ」

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(中時電子報)