北市家禽市場確診禽流感 已全數銷毀

北市昨有屠宰場發現雞隻外觀異常，出現眼周圍腫脹、皮膚潮紅等疑似禽流感症狀，昨採樣送檢，同時扣留現場304隻雞屠宰凍存。北市產發局副局長王一中說，結果已出爐，昨查獲的5件雞屠體均檢出為H5陽性，來源分別是高雄市崧峰牧場、苗栗縣易利牧場、屏東縣仁水牧場、雲林縣億來牧場。

北市動保處長嚴一峯表示，5隻雞屠體檢出H5禽流感確診，先前已消毒完畢，禁宰24小時，並將扣留的304隻雞隻全數銷毀，避免流到市面上，後續會針對這5條線回推到原牧場，追蹤來源，並通知各縣市防疫單位因應。

(中時)