黃衫軍長程炮好猛！全隊全壘打可望再創紀錄

黃衫軍蔣智賢暫居10轟居排行榜第1。(資料照 季志翔攝)

中信兄弟本季前31場出賽已敲出52轟，平均每場就有1.68支全壘打產量，比去年產量還快，本季全壘打可望再創新高。

中信去年120場例行賽合計轟出168支全壘打，平均每場比賽1.4支全壘打；今年長程炮更是嚇人，提升到每場1.68支，若繼續下去，絕對可再改寫去年的紀錄。

上周「2戰5轟」的曾陶鎔，本季晉級為黃衫軍重炮手。(圖：取材CPBL。)

該隊今年之所以那麼會轟，主要是陣中幾位球員長程炮火力進步，去年擊出15轟的陳子豪，在球季只進行4分之1就有8轟，去年只有1轟的曾陶鎔，上周2場比賽1場「3響炮」、一場「雙響炮」，目前為止也有8轟產量。

2年級生吳東融，本季首轟也在昨天出爐，使得該隊至今已有12人有全壘打紀錄，先發9人幾乎都有擊出全壘打實力。

更恐佈的是，目前全壘打排行榜前5，全由黃衫軍包辦，蔣智賢10轟位居榜首，上周「2戰5轟」的曾陶鎔，累計8轟與陳子豪、林智勝並列第2，張志豪7轟位居第5，光是5人就合力擊出41支全壘打。

到昨天為止，4隊全壘打以中信兄弟52轟排第1，桃猿32轟居次，統一31轟第3，富邦因前3年「全壘打王」高國輝昨天才休養1個月復出，全隊以21轟墊底。

(中時電子報)