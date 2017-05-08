北市家禽批發市場5異常雞隻 皆為H5亞型陽性

台北市家禽市場6日晚間及7日疑似出現禽流感案例，台北市動保處證實，5隻異常雞隻送檢結果皆是H5亞型陽性，目前的基因型表現是高病原，至於是N2或N6檢驗結果還要再等待一天。

6日晚間及7日凌晨，家禽批發市場通報5批家禽屠宰檢查異常案例，分別來自高雄市彌陀區、苗栗縣通霄鎮、屏東縣竹田鄉、雲林縣元長鄉，屠宰時發現紅羽公雞出現眼周圍腫脹，腹部、雙腳腳脛、翅膀末端皮膚潮紅，並有內臟多發出血灶、白色糜爛及壞死區等疑似禽流感症狀。

動保處表示，已經扣留現場304隻雞屠宰凍存，也通知各縣市動物防疫單位回溯來源場進行後續追蹤調查，該5家家禽來源目前都是禁運。

由於今天是周一，北市家禽批發市場正逢修市，動保處表示，全場停止屠宰淨空24小時，也已經加強清潔消毒，今天半夜至凌晨仍恢復電宰。

動保處表示，之前中南部禽場仍偶有零星H5N2案例發生，目前還要等待來源縣是抽檢結果，才能得知是否有大規模感染。

(中時)