為籌3萬元罰金　吳嫌隨機行搶殺害農婦

警方下午將吳嫌押往命案現場模擬犯案過程，在婦人陳屍的排水溝燒香下跪。（黎薇攝）

警方下午將吳嫌押往命案現場模擬犯案過程，在婦人陳屍的排水溝燒香下跪。（黎薇攝）

苗栗檢警偵辦竹南鎮65歲鄧姓農婦命案，警方發現吳嫌在2006年由偷變搶，持刀朝被害人割喉，導致被害人重傷遭判重刑，5年前才出獄，加上案發期間吳嫌多次騎機車在案發地點附近徘徊，鎖定吳嫌涉有重嫌。

警方掌握吳嫌藏身桃園市，5日晚間北上逮人，逮捕有暴力前科的37歲吳姓男子到案。但他始終否認殺人，警方科學辦案，將他機車置物箱內一把水果刀柄遺留血跡、沾染血的白色布鞋等跡證送往刑事局化驗，比對結果昨天下午出爐，疑似兇刀的水果刀及布鞋的血跡與死者DNA相吻合，命案現場採獲鞋印與吳嫌穿著的白布鞋印痕也類同。

警方上午借訊羈押中的吳嫌，吳嫌坦承為財殺人，犯罪後心裡相當不安，向死者機車下跪，直說「對不起，我知道錯了！」

吳嫌供稱，因長期沉迷線上遊戲，無業流連網咖，日前被網友控告妨害名譽，遭判刑拘役50天，他服勞役20天，另30天必須折抵3萬元罰金，為了籌錢，3日在竹南鎮四處騎機車，隨機挑選落單婦人意圖行搶。

警方下午將吳嫌押往命案現場模擬犯案過程，在婦人陳屍的排水溝燒香下跪，他供稱與鄧婦不認識，案發當天見她獨自在農田工作準備要離開，他上前恐嚇「我要錢，給我錢」要求她交出財物，但婦人說她沒錢，他一時氣憤，從機車置物箱內拿出水果刀，先追砍她背部，再將倒地的婦人翻正，朝她脖子砍了3、4刀，過程中婦人懇求「不要殺她」，發現婦人沒有生命跡象，怕被人發現，將婦人機車棄置60公尺外草叢，還搜刮機車財物，但是都沒有發現貴重物品。

(中時)