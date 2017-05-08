吳敦義訪桃園 爭取黨員支持

國民黨主席候選人吳敦義(中)8日到桃園市爭取黨員支持。(賴佑維攝)

國民黨主席候選人吳敦義(中)8日到桃園市爭取黨員支持。(賴佑維攝)

國民黨主席候選人吳敦義8日到桃園市大溪、平鎮爭取黨員支持，吳敦義指出，黨主席一定要有學識、品德、歷練、效忠國家跟黨，他也痛批蔡英文總統，雖然念到博士，但「奪權有術、治國無方。」

吳敦義說，國民黨經常好的人才一分為二，如輸掉2000年總統大選。2004年時雖然有所整合，卻輸給319那兩顆子彈，他說，1顆子彈叫「王」，另1顆叫「八」，連起來剛好是「王八蛋」。吳敦義表示，好人常常被壞人用騙術騙倒，這就是國民黨、台灣、中華民國最大的危機。

此外吳敦義也說，若當選黨主席，一定會努力讓2018縣市長、議員選舉有所斬獲，2020年才有機會重返執政。他說，總統候選人一定要黨內好好找，也不排除黨外向企業家、文學家、有智慧的人徵才，如果沒有的話，黨主席就要親自披掛。

(中時)