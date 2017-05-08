美魔女鼻水流不停 中醫調體質減敏

中醫師林育誠示範按摩鼻子兩側的迎香、合谷等穴位，幫助鼻子暢通。（林欣儀攝）

中醫師林育誠以辛夷、川芎的中藥為患者止住鼻水，再以茯苓、桂枝等調理身體，改善過敏體質。（林欣儀攝）

台中市52歲企業陳姓女主管，10餘年來飽受過敏所苦，今年3月間她數次陪同家人外出賞櫻花，卻導致過敏越加嚴重，每周發作4、5次，每次發作總是鼻水流不停、得用掉整包衛生紙，日前接受中醫針灸配合藥物調理體質，過敏情況大幅改善。

女主管告訴醫生，10多年來過敏情況越來越嚴重，以往都是服用西藥緩解症狀，但只要停藥就會發作，每次發作時都是鼻涕流不停，連帶導致眼睛、鼻子紅腫，夜晚也睡不好覺，可說是苦不堪言。

蓮樺中醫診所醫師林育誠表示，陳女應是對花粉、空氣汙染等過敏，經檢查，發現她體質較寒涼且溼氣重，立即為她針灸治療，針灸後流鼻水的情況就改善許多，再採用通鼻、治鼻水的藥物，現在平均每周發作次數不到1次。

林育誠說，目前陳女症狀大幅緩解，但仍持續服藥調整體質，建議過敏患者平日應避開過敏源、飲食方面避免冰涼或瓜果類，還要多運動、增加免疫力，也可多按摩鼻子兩側的迎香、合谷等穴道，並於清晨起床前先搓揉鼻翼至發熱，可減緩過敏症狀。

(中時)