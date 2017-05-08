跨越血緣的愛 寄養媽媽溫花妹獲表揚
母親節是感謝的節日，但社會上有一群孩子礙於家庭因素，無法在原生家庭中與媽媽一起生活，所幸有著無私奉獻的寄養爸媽，陪伴度過童年最脆弱的時刻，今年獲得屏東縣政府模範母親表揚的溫花妹，就利用這跨越血緣的愛，讓孩子重新感受「家」的溫暖。
55歲溫花妹8年前加入台灣世界展望會寄養家庭行列，共照顧過8名寄養兒少，第一個孩子讓她印象深刻，因母親過世，被父親施暴，怕黑的他晚上總需要人陪，透過耐心陪伴，協助漸漸克服恐懼，現在長大了，是個稱職的軍人，每年母親節前都會回來探望，一句母親節快樂，就是她最好的回饋。
也曾經帶過行為偏差行為孩子，抽菸、打架鬧事，家裡還常常遺失金錢、手機等物，為此曾讓她感到沮喪；溫花妹最後以智慧跟對方溝通，強調若有缺什麼可以跟媽媽說，用愛與包容取得信任，雖然離開了家，但每逢颱風天都會打電話來問安，看看家裡是否一切安好。
溫花妹感激的說，每個孩子都能讓家人成長，用更多元的角度去包容不一樣的個案，所獲得的回饋，甚至比想像的來得更多。
台灣世展會南區辦事處主任陳雅玲感謝每一位寄養父母無私的付出，讓許多孩子因為這段跨越血緣關係的愛，重新被擁抱，更重拾對「家」與「家人」的認同與歸屬，也因為有他們的支持與陪伴，才能勇敢邁向下一段人生的道路。
(中時)
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