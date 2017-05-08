WHA邀請函仍未到 AIT：美強力支持台灣參與

世界衛生大會（WHA）網路報名8日截止，台灣目前仍未收到邀請函。美國在台協會（AIT）發言人游詩雅（Sonia Urbom）今表示，美國持續強力支持台灣以觀察員的身分參與世界衛生大會。

大陸國台辦主任張志軍今日表示，去年520以來，台灣當局不接受「九二共識」，使得兩岸之間有關部門的商談機制中斷。在這樣的大背景下 ，台灣出席WHA的前提就不復存在。

游詩雅今回覆《旺報》電郵時表示，美國歡迎台灣以「觀察員」的身分參加過去八屆的世界衛生大會。

她並強調，美國肯定台灣在全球衛生議題上所展現的領導能力，並且持續強力支持台灣以觀察員的身分參與世界衛生大會。

(旺報)