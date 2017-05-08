為防台灣「被獨立」 陸將限制外國人製作中國地圖

大陸出版的《中華人民共和國地圖》將台灣與南海海域包含在國境內。(圖/新華社)

中國大陸人大常委會今年通過新修訂的《測繪法》，7月起將限制外國人士參與製作中國地圖，希望藉此鞏固領土訴求，以及防範國家機密遭竊取。

據俄羅斯衛星網消息，大陸《測繪法》增加新的規定，內容規範若外國人以常態方式從事地圖業務，必須與中國相應的國家機關進行緊密合作。如果違反地圖製作、對涉密地點拍照和標註方面之規定，則當事人將遭到罰款，額度最達人民幣100萬元（約新台幣450萬元）。

全國人大常委會委員何曄暉說，公佈《測繪法》在於提高居民有關中國領土的認知度，且首要目的是打擊『對國家邊界的不正確標註』，其中包括將台灣單列成國家和不承認中國對南海的主權。

何曄暉表示，要知道，若干國家對南海海域也有主權訴求。

(中時電子報)