全大運》楊俊瀚創新猷 前紀錄保持人說...

易緯鎮10秒28百米全國紀錄被楊俊瀚改寫。(林宋以情攝)

楊俊瀚以10秒22改寫易緯鎮的全國紀錄。(林宋以情攝)

台灣「飛毛腿」楊俊瀚8日全大運百米，以10秒22締造全國新猷，前紀錄保持人易緯鎮也在場邊見證。對楊俊瀚早有期待，易緯鎮樂見紀錄被改寫，「他去年也就有這水準，全國紀錄也早就該破。」

易緯鎮2012年台灣國際田徑錦標賽，締造10秒28全國紀錄，他自認這成績在5年前尚可，但近年亞洲成績大幅提升，10秒28已經跟不上亞洲水平。

相隔5年，楊俊瀚以10秒22改寫自己紀錄，在易緯鎮眼中，楊俊瀚心態較一般同齡好手更成熟，「他的心裡素質較一般選手比起來更成熟，是他的優勢和特色。」百米紀錄被破，易緯鎮還有2012年與王文堂、劉元凱、梁澤敬的38秒78，400公尺接力全國紀錄待後輩挑戰。

我國田徑界當今有「標槍雙俠」黃士峰、鄭兆村，110欄「跨欄雙雄」楊尉廷、陳奎儒良性競爭，楊俊瀚也坦言，未能與前輩易緯鎮同期拚戰有些遺憾，「有點可惜，我剛進入田徑他們就準備要退了。」

改寫有百米「最速型男」之稱易緯鎮的紀錄，楊俊瀚不忘打趣說，「如果我們同期，我的田徑生涯可能也不會這麼順遂。雖然打破前輩紀錄，但論帥度他還是第1。」

(中時電子報)