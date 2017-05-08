今審教育人員年改案 林萬億改口：不會領18％
政委林萬億日前表示，退休後將問心無愧地領18%，此話遭反年改團體及前立委林濁水痛批及暗諷，今（８）日立法院要審教育人員年改案，他趕緊在年改會網站發聲明滅火說，未來年改修法後，18%就會歸零，「即使還有，林萬億也不會領」。
林萬億今年屆滿65歲可從台大退休，依照規定，享有退休俸與退休軍公教人員優惠存款利率18%。先前他表示，「不願作秀、自命清高，不沽名釣譽，不宣示不領18%，他問心無愧」。
不過，這番話立即遭到強烈質疑。他是總統府國家年金改革委員會副召集人，之前一直主張軍公教領太多，自己卻不願放棄相關權益。
其實總統蔡英文、前總統馬英九、前考試院長關中及前行政院長江宜樺或蘇貞昌都曾宣示不領18%，無怪前綠委林濁水要批他，「難道蘇貞昌、蔡英文也是作秀自命清高？」
(中時電子報)
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