OurPPC關鍵字吸金 藝人吳玟萱出庭控告上線詐欺

藝人吳玟萱控告湯姓上線吸金涉嫌幫助OurPPC公司詐騙。（李文正攝）

藝人吳玟萱認為檢察官不起訴湯姓婦人很不公平，湯出了事情後就哭窮，是協助犯罪的人。（李文正攝）

2015年10月底，OurPPC公司以網路關鍵字吸金4億多元，士林地檢署起訴林聖凱等13人，其中湯姓貴婦自己也被騙了2000多萬，檢方認為湯是被害人，處分不起訴，但湯的下線、藝人吳玟萱被騙888萬，她說，司法不起訴湯，很不公平，再控告湯涉嫌詐欺，以「保證獲利」的話術，害他加入老鼠會，損失大筆的金錢。

吳玟萱今天下午3點多到士林地檢署，開庭前表示：「希望法律給她懲罰，就算沒拿回錢也沒關係，現在社會還是需要一個公平正義，還我一個公道。」

吳指出，投入資金前，湯拿著600、700萬台幣說，投入越多賺得越多，但是出了事情後，她就哭窮，連OurPPC發下來的錢也沒還給她，湯是協助犯罪的人。

(中時)