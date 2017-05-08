藍委持續抗議前瞻 召委邱議瑩謝罪、高志鵬宣布休息

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議8日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」。（劉宗龍攝）

國民黨立委們拿著「一分瑩霸道 審前瞻免談」的標語抗議，要求邱議瑩辭召委謝罪。（劉宗龍攝）

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議8日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，下午由召委高志鵬（左3）宣布開會。（劉宗龍攝）

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議8日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍委舉標語表達異議，國民黨立委楊鎮浯（右）一度爬上桌子要拿議事人員的麥克風，被綠委們擋了下來。（劉宗龍攝）

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議8日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，在國民黨立委們杯葛抗議下，召委邱議瑩（後左）及另一位召委高志鵬（右）先後因抗議而無法主持會議，高志鵬無奈的站在會議室角落。（劉宗龍攝）

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議8日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，一開會，國民黨立委們拿著「一分瑩霸道 審前瞻免談」的標語抗議，要求邱議瑩辭召委謝罪，上午議程停擺，民進黨立院黨團退讓後，下午改由另一位召委高志鵬宣布開會，但藍委依舊舉標語表達有異議，在溝通無效後，高志鵬宣布休息，議事持續空轉。

(中時)