助寒士健康過端午 經費僅募得2成

人安基金會辦理寒士慶端午活動。 （人安提供）

人安基金會辦理寒士慶端午活動，但僅剩2週，經費募集僅2成，呼籲社會大眾支持，讓寒士慶端午活動順利完成。

人安指出，隨夏日逼近，台灣日曬漸強、蚊蟲肆虐，為生活打拚的寒士長期曝曬在烈日之下，只為求得一份溫飽。為加強寒士防護措施，今年寒士慶端午活動特別發放健康包，內含口罩及帽子等，助寒士預防環境造成的傷害，盼外界支持。

38歲未婚的阿文，從小患有眼疾且家境貧困，沒有學歷與專長，導致求職困難，時常三餐不濟，流落街頭。後經轉介到人安平安站夜宿、輔導就業後，做過舉牌、工地鋤草、搬家、擦拭招牌、室內鋪磚和包裝代工等工作，阿文動作不快，但很細心，他一心想著工作自立，希望社會大眾給予機會。

人安表示，5月22至26日將於全台18處辦理「寒士慶端午」活動，預計邀請5000名寒士參與，除提供義診、義剪、應節禮品(粽子)外，為加強寒士健康，特發放夏日健康包，助寒士潔身沐浴、遠離疾病，21日並將於台北花博公園花海廣場辦理端午嘉年華園遊會，號召外界用愛助寒士慶端午不落空。

愛心專線：(02)2836-1600分機290，劃撥帳號：19695227（戶名：人安基金會、備註：端午小組）。

(中時)