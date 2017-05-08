三井倉庫重組施做隔震器 全台文資首例

三井倉庫正進行重組工程，為了保留未來倉庫遷回原址的可能性，斥資千萬在基座施做高規格隔震系統，為全台文資首例。（陳燕珩攝）

三井倉庫重組將沿用7成舊磚，部分重要構件直接切割保存，騎樓拱圈磚料拆解後有編號註記，未來會盡可能照原位重組。(陳燕珩攝)

三井倉庫建物損壞嚴重，除了半數佚失原木料，約有4分之1舊料可沿用，另4分之1則以修補方式運用。（陳燕珩攝）

為配合西區門戶計畫路型調整，北門周邊的歷史建築三井倉庫拆解平移，正在原址50公尺旁重組。為了保留未來倉庫遷回原址的可能性，特別斥資千萬在基座施作高規格隔震系統，為全台文資首例。整體重組工程預計明年4月完工，8月展開試營運，未來將做書店、餐飲服務、記憶倉庫及藝文展示空間。

三井倉庫去年底已完成拆解及保護工程，預計花435天重組與修復。今上午文資委員到工地會勘，負責建築師符宏仁說明，三井倉庫基地近300平方公尺，底部裝設20組積層橡膠隔震器，及4個剛性滑動支承，共可承載2350噸重量，是建物總重的1.5倍。

符宏仁解釋，一般新建建物較常施作隔震系統，台灣像慈濟醫院、防災中心等案例很多，但三井倉庫是首個文資案例，按照日本技術規格施作，使用壽命達200年，除了可因應芮氏規模4級以上地震，未來若倉庫要遷回原址，只要把隔震部分解開，上方建物就可整體移動回去。

三井倉庫拆解後，扣除原損壞佚失的木料，約有4分之1舊料可沿用，另4分之1則以修補、大料改小料方式留用，達到保存最大化；磚料部分則有7成可沿用，部分重要構件直接切割保存，騎樓拱圈磚料拆解後有編號註記，未來會盡可能照原位重組。

文資委員現場會勘後，給予正面評價，不過委員薛琴不認同重組後將用RC柱補強結構，認為會破壞建物原貌，對此建築師表示會再評估；詹添全則說，工地現場管理和隔震系統規格，他個人給予高度肯定，不過也提醒，拆解後原址仍要做適當的標示，避免歷史意義被抹滅。

北市文化局副局長田瑋說，正在評估三井倉庫未來經營模式，並進行街區歷史調查，目前規畫1樓做「info house」，有旅客諮詢中心、書店、餐飲等空間，2樓則是「記憶倉庫」及藝文展示空間，可舉辦藝文交流、文化展演、講座等活動，預計明年8月展開試營運。

(中時)