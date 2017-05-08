華妃瘦了！撇腫像孕婦 蔣欣尖下巴現形飄少女味
大陸女星蔣欣以宮庭劇《後宮甄環傳》飾演「華妃」聲勢水漲船高，劇中她恃寵而驕、高傲跋扈，不過蔣欣私下個性大剌剌，相當親民，身材向來被虧肉感甚至還被毒舌指像孕婦，但蔣欣毫不在意，還自嘲是「微胖代言人」，不過近日蔣欣瘦身有成，尖下巴現形。
蔣欣日前因衣著寬鬆，遭部分網友調侃像孕婦，由於蔣欣骨架較大，看起來較一般女生高大，不過蔣欣不在意，反高EQ說「我就是我，不一樣的品種」。而近日蔣欣剷肉有成，今（8日）過34歲生日的她，曬出慶生照，蔣欣瘦出V臉尖下巴，明顯瘦了一圈，舉手投足飄少女味。
(中時電子報)
關鍵字：蔣欣
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