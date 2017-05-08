市政路筏子溪以西「大道變小路」市議員批「倒退噜」
台中市市政路延伸到工業1路開闢計畫，建設局提出路寬從60公尺變更為42公尺案；8日引起市議員張立傑等人的撻伐，抨擊建設「倒退嚕」，未來交通將陷入壅塞。建設局指出，市政路延伸部分路寬縮至42公尺，市府以不減少車流、車道與路幅進行調整！
市議會8日警消環衛、都發建設水利委員會聯席會議，建設局長黃玉霖報告「市政路自環中路打通至工業一路目前進度」；引起市議員張立傑、陳淑華、邱素貞、黃馨慧等人關，抨擊縮減路寬誓必影響交通。
市議員張立傑說，市府因經費不足將原60米道路縮減為42米，將造成交通瓶頸；陳淑華認為，市政路開闢計畫已晚了10多年，建議市府以總體開發方式取得用地，並做好地方溝通加速工程進度。邱素貞認為，用地費逐年增加，現在不做，未來更難籌措工程經費。
建設局長黃玉霖說，原都市計畫路寬60公尺，用地費從原計畫經費15億元暴增至49億元，加上本案為生活圈計畫，中央用地費補助有上限規定，經費龐大市府財力恐無法負擔；在不減少車流、車道與路幅原則下，為減少徵收的面積，提出部分路寬為42公尺變更方案。
黃玉霖強調，整體道路路寬將介於42公尺至60公尺間。調整後用地費可下降至35.73億元，總經費為58.03億元，現正辦理工程檢討及都市計畫個案變更委託技術服務案發包；後續等都市計畫變更作業及用地取得完成後，再由內政部營建署進行施工。
(中時)
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