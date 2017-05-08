陳水扁趴趴走參加剪綵 原來昨獲第10次保外就醫展延

前總統陳水扁在保外就醫期間趴趴走，昨天前往台南參加工業區動土儀式是否違規？台中監獄表示，還是評估中。但本月初矯正署以經以「病況未改善」為由，核准第10次保外就醫展延。

陳水扁自2015年保外就醫後，台中監獄訪視小組會定期前往高雄瞭解扁的身體狀況，並參考高雄長庚醫院診斷證明，再報請矯正署核准，期間已核准9次展延。

由於第9次展延期限到今年5月4日為止，台中監獄在前一天再以「病況未改善、在監不能適當醫治」，向法務部陳報展延第10次保外就醫，期限3個月，至今年8月4日止。

但扁甫獲第10次保外就醫展，昨天就趴趴走，到台南市參加工業區啟用剪綵典禮；台中監獄表示，目前還在與扁家聯繫，評估中。

(中時)