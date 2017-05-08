善導書院兒童下田種鳳梨 自力更生賺學費
屏東高樹鄉善導書院院長陳文靜帶著員工與院童，在沿山公路旁約2.5公頃的農場，種植鳳梨、玉米、番茄等作物。最近鳳梨已成熟，學童們忙著下田採收、分級裝箱，或削皮烘烤鳳梨乾、製作鳳梨酥，小朋友靠著雙手，自食其力賺取學費。
慈惠善導書院在高樹鄉設課輔班已有7年，目前國小及國中孩子共42名，因地處偏遠，連課輔老師都非常難請。為了開拓財源，有善心人士提供2.6公頃土地讓書院使用，去年還有企業界贊助蓋了8棟網室，讓小朋友自己種作物賺錢。
因高樹適合種鳳梨，3年前開始請附近農民教導，共種了1.7公頃的鳳梨，今年是第2次收成。田間除了小朋友利用假日到田裏幫忙採收，也僱用家長工作。陳文靜說，因偏鄉工作會少，讓家長有工作，孩子才會有依靠。
因地型有山遮蔽的關係，此處生產的鳳梨一邊曬到較少陽光，呈現出一邊綠一邊黃的特殊顏色，加上小朋友非專業，鳳梨外表和大小不如市面上的美觀，但不影響品質及口感。目前鳳梨已陸續收成，並在網路上訂購出貨。
7年來書院靠著農作生產及支持者長期認養，得以持續。陳文靜說，務農讓孩子體驗田間生活，也學習到自力更生、自食其力的重要；有些小朋友對務農很有興趣，未來也能朝此發展。若有民眾時訂購愛心鳳梨，可上臉書「善導書院」。
(中時)
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