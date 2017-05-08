C肝新藥副作用小治癒率高 市醫：健保月中放寬給付

全台約有40至70萬人罹患，其中約30至40萬人需要治療，以往注射干擾素合併雷巴威林治療，療效還不錯，但因副作用太強，導致許多病人無法忍受。台南市立醫院引進新型全口服C肝抗病毒藥物後，迄今已有40位病人接受新藥治療，不僅全部治癒，更沒有嚴重副作用。

市醫副總裁牟聯瑞表示，慢性C型肝炎感染是全世界最嚴重的公共衛生議題，如果沒有治療將逐漸走向纖維化、肝硬化，甚至肝癌，亦即所謂的肝癌三部曲。以往治療C肝的標準流程是每周1次干擾素合併6個月的雷巴威林治療，成功率則依基因型而異，大多在60至90%間，療效不錯，健保也有給付，但最大問題是副作用太強，許多病人因無法忍受中斷治療，甚至也有害怕副作用不敢治療。

牟聯瑞指出，3年前第一款全口服C肝抗病毒藥物在歐美上市後，超過95%新藥病人均無大的副作用，幾乎所有人都可以完成全程治療。南市醫從2015年10月至2016年9月共有40位病人接受新藥治療，其中男性14人、女性26人；平均年齡66.6歲；合併肝癌者23人佔57.5%；接受過干擾素治療失敗者共15人。

牟聯瑞說，這40位病人全都完成3至6個月的療程，無嚴重副作用也沒有中斷停藥者；療程結束所有病人都測不到病毒，停藥12周後僅有1例病毒復發，依C肝治療定義治癒率為97.5%，且此病人在停藥9個月後病毒也消失，亦即在該院接受C肝新藥治療的病人全部治癒。

牟聯瑞強調，為讓更多C肝病患接受口服新藥治療，健保署決定放寬C肝新藥給付規定，未來肝纖維化程度F3及F4患者，今年5月15日起不必先經過干擾素及雷巴威林治療失敗即可使用新藥。不過，即使治癒C肝仍有肝癌的風險，唯有透過定期追蹤才能在肝癌的早期發現並治療。

(中時)