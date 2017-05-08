阿公待救？ 網友愛心疑被詐騙利用

新竹市陳姓網友在臉書PO文表示，日前有人在臉書上大肆宣傳1名獨居老人出車禍，手腳骨折需緊急開刀，要網友發揮愛心捐助。經他到醫院找到老翁，證實全文虛假，呼籲網友們不要受騙，免得愛心遭詐騙集團利用。

陳姓網友指出，該名涉嫌詐騙的網友，在臉書粉絲團中PO出1名年邁阿公的生活照及住院照片，聲稱阿公為獨居老人，不慎騎機車摔傷右手和右腳，造成骨折需開刀，目前不足醫藥費9萬元，希望網友發揮愛心，救救阿公。

他說，當初是他幫阿公叫了救護車就診，經診斷阿公是罹患心臟衰竭，導致腳腫起來無法行走，根本沒有出車禍，也不是低收入戶需要募款，住院費公部門也有買單，呼籲網友不要被騙，以免被詐騙。

該名網友並出示阿公錄影片段，影中阿公親口證實自己非出車禍住院，網路上所言非實，「根本就沒有出車禍」。不少網友看了痛批有心人士讓網友愛心變質，實在很可惡。

對此，警方表示，針對網友涉嫌假藉募款名義上網PO文，目前尚未接獲民眾報案，若有民眾因此受騙，可逕向派出所報案。

(中時)