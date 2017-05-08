家園自己顧 高峰里民年種百棵樹

新竹市高峰社區30多名環保義工，7日頂著豔陽鋤草，為社區種植30多棵風鈴木。（徐養齡翻攝）

新竹市高峰社區30多名環保義工，7日頂著豔陽鋤草，為社區種植30多棵風鈴木。（徐養齡翻攝）

新竹市高峰里因部分土地為竹縣持有，多年來成為資源分配的「尷尬地區」，但在地方里民努力下，組成30多名環保志工，每月第1個星期固定種樹、鋤草，迄今已種下數百棵，並鼓勵年輕一輩投入幫忙，讓家園永續活化。

「百年樹人，生機源源不斷！」高峰里長郭朋鑫表示，每月第1個星期日是高峰里環保義工日，7日在志工團隊努力下，種下30多棵風鈴木，另將之前植樹周邊的雜草一併清除，在炎炎夏日來臨前，讓高峰里成為綠蔭遍布的好所在。

高峰里在早年新竹縣、市分家時，部分區域雖歸為竹市市轄，但土地所有仍為竹縣，長期以來面臨資源分配問題，不過在地里民向心力強，不捨社區逐漸沒落，10餘年前組成環保義工隊及巡守隊，守護共同家園，迄今已種下逾百棵樹。

昨天植樹行動地點選在高峰路財神廟上方大彎道，但因周邊有不少大石頭擋住，造成搬運不易，社區發展協會理事長張玉英義務協調怪手支援，快速除石鬆土，讓植樹流程順利進行，大夥頂著豔陽，雖揮汗如雨，但內心充滿著喜悅。

郭朋鑫指出，義工團隊每次出動至少有25人以上，配合度很高，義工彭金聲早年練就一手園藝好功夫，社區只要有樹生病，他動動鋸子便讓樹木重獲生機，「修過的樹都不會死」，是社區有名的「樹醫」。

(中時)