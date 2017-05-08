新北送檢雞隻屠體 確認檢出H5禽流感

新北禽屠宰場獸醫於7日凌晨發現其中1條屠宰線上的1隻紅羽土雞眼窩下竇腫脹、腳脛發紅，8日確診是H5禽流感。（新北市動保處提供）

新北禽屠宰場已於7日中午起停止作業24小時，並完成清潔、消毒。（新北市動保處提供）

（19：28 更新內文）新北市家禽屠宰場7日發現24隻雞隻外觀有潮紅出血情況，動保處同日將3隻屠體送檢，檢驗報告今日下午出爐，其中1隻檢出H5亞型高病原性禽流感。動保處表示，新北禽屠宰場7日中午起已停止屠宰線24小時，目前已銷毀屠體，但這批雞隻分別來自3縣市、5個禽場，究竟是何處傳出疫情，仍待釐清。

農委會防檢局7日指出，雙北各有1座屠宰場發現有雞隻外觀出現潮紅出血情況，疑似感染禽流感，而新北市則凍存24件屠體，送出3隻屠體做檢驗。

動保處長陳淵泉表示，新北禽屠宰場獸醫師在7日凌晨1時屠後檢查時，發現第9線屠宰場有1隻紅羽土雞眼窩下竇腫脹、腳脛發紅，隨即抽出其中3隻屠體送檢、冰封其餘24隻屠體，也通報來源禽場高雄市、嘉義縣及屏東縣動物防疫機關追查源頭及移動管制。8日下午4時確診後，已將全部屠體銷毀。

陳淵泉說明，經追查該批屠宰線上共有27隻雞，來源來自高雄市及屏東縣各2個禽場及嘉義1個禽場，故確診H5型禽流感的雞隻來自何處，仍待進一步釐清。而新北禽屠宰場已於5月7日起停止屠宰線24小時，也完成清潔、消毒，民眾不須恐慌。

(中時)