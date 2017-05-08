言承旭來了 志玲姐姐何時為中職開球？
富邦悍將14日母親節當天在新莊球場迎戰中信兄弟，這天邀請「師奶殺手」高人氣藝人言承旭，首度為中職開球。言承旭都來了，志玲姐姐呢？相信很多球迷也想到這位台灣第1名模的職棒開球處女秀。
可惜，期待志玲姐姐開球的球迷可能要失望了，本以為母公司也是金控的中信兄弟兄弟，會輸人不輸陣，會找林志玲與富邦的言承旭互別苗頭，拚人氣、拚氣勢，但球團的回答是：「我們還是偏向體育公益，比較不傾向找藝人為我們主場開球，目前沒有這個規畫。」。該隊上周六在澄清湖球場對富邦悍將之戰，就邀請羽球「球后」戴姿穎來開球。
統一與桃猿也因各自規畫系列主場活動，沒有找林志玲到主場開球的打算。
職棒過去不乏請藝人擔任主場開球貴賓，且引起轟動，其中以統一獅2013年請來旅遊節目美女主持人Janet開球最經典，美麗又大方的Janet開球後飛撲熊抱擔任捕手的高志綱畫面，成功達到開球造勢效果，至今讓人印象深刻。
相信如果林志玲到中職場上開球，勢必也會造成轟動，只是這天可能還要再等一等。
(中時電子報)
關鍵字：林志玲
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