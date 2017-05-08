踩鐵馬逛宜蘭伯朗大道 599元成行

冬山鄉公所6月推出「2017冬山伯朗大道系列活動─自行車輕旅行」套裝行程，鄉長謝燦輝（右一）歡迎民眾報名參加。（李忠一攝）

套裝行程原價1000元，優惠599元，行程還會經過冬山版的伯朗大道。（李忠一攝）

宜蘭縣冬山鄉三奇村一處農路，道路兩側滿是稻田，並無電線桿遮蔽視線，被譽為宜蘭版或冬山版的「伯朗大道」，今天（8日）冬山鄉公所宣布，6月推出599元套裝行程，讓民眾可踩鐵馬遊歷冬山，也會經過伯朗大道。

冬山鄉公所推出的「2017冬山伯朗大道系列活動─自行車輕旅行」，套裝行程原價是1000元，收費599元，包括探索梅花社區石頭古厝、茅埔城古道，套裝行程包括中山休閒農業園區的DIY體驗、午餐，以及冬山舊河道電動小船體驗。

鄉長謝燦輝表示，6月推出的自行車輕旅行是「茶鄉水岸線」，是非常值得一遊、深入了解的路線，6月時稻穀成熟，可以踩鐵馬經過冬山版伯朗大道；從6月1日起到6月底會局部封路，禁止汽機車進入三奇村農路，但民眾與自行車可以進入。

自行車輕旅行是在6月每周六、日舉行，共有8梯次，每梯次限額50人，從8日起開放民眾上網報名（http://www.eventpal.com.tw/dongshanbike.html

）。

(中時)