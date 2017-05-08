東豐快替代案部分與自行車道共線 市議員為民請命

東豐快速道路替代方案部分路段與自行車道共線，市議員為民請命；要求市府東豐自行車道絕對不能廢除！（陳世宗攝）

市議員蘇柏興等人8日不滿抨擊說，東豐自行車道勢必遭到破壞，已引起地方民怨沸騰！（陳世宗攝）

東豐快速道路台中市政府提出南方河堤替代方案，從豐原至石岡段有2公里多與東豐自行車道共線；8日引發市議員蘇慶雲等人的不滿，抨擊東豐自行車道勢必遭到破壞，民怨沸騰！建設局長黃玉霖說，東豐自行車道絕對不會被廢除，原有樹木也會保留，市府藉此整體提升自行車道促進觀光產業發展。

台中市政府建設局長黃玉霖，8日針對「東豐快速道路重新規劃內容」進行專案報告。市議員蘇慶雲、蘇柏興、張瀞分關心在東豐快市府所提南岸河堤方案，將影響東豐自行車道，引起兩側自行車出租業者及居民的恐慌，怨聲載道組自救會陳情抗議！

蘇慶雲說，東豐快速道路一定要興建，但東豐綠廊絕對不可廢！這條綠廊過去是由鐵道改建，鐵道至今接近百年歷史，過去載運山城地區的木材，同時也載運山城地區人的歷史記憶；改為自行車道後，沿路設有27家自行車店，每月遊客數萬人，它是自行車愛好者的最愛，絕對不可廢！

玉霖黃表示，東豐快速道路歷經前市府環評因程序瑕疵遭訴願撤銷、新市府依法停工重啟環評後，全案於104年8月25日通過環評審查；但因石岡段隧道方案引發當地居民對地質安全等環境衝擊的疑慮，市府提出南岸河堤替代方案，為當地興建一條兼顧安全、便捷及永續的道路。

黃玉霖強調，東豐自行車道絕對不會廢掉，南岸河堤方案中有約2公里多路段與東豐自行車道共線；近豐原部分車道狀況不佳，常發生自行車擦撞意外，市府藉此機會整體提升東豐自行車道，設置驛站、租借點，回復原有自行車道綠化意象，提供飲食及產品銷售等多元空間規劃。

(中時)