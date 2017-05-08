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振奮！特殊種杜鵑花現蹤魚池鄉生態寶地

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魚池鄉生態寶地　發現特殊種杜鵑花
丁香杜鵑的葉子多為3片長成1簇，花單生。（沈揮勝攝）
魚池鄉生態寶地　發現特殊種杜鵑花
生長在魚池鄉森林中的丁香杜鵑（華麗杜鵑），有灌木型也有喬木型，喬木型可達3層樓高；經觀察，花稀少。（沈揮勝攝）
魚池鄉生態寶地　發現特殊種杜鵑花
上圖紅框框位置的花。（沈揮勝攝）
魚池鄉生態寶地　發現特殊種杜鵑花
丁香杜鵑的葉子3片1組，與守城滿山紅相似。（沈揮勝攝）
魚池鄉生態寶地　發現特殊種杜鵑花
西施花杜鵑的葉子看起來像楠樹，它們多分布塔塔加、阿里山等高山上，竟出現在魚池鄉低海拔山區，讓人驚豔。（沈揮勝攝）

日月潭附近的「三色五桃」山區，單位面積的物種密度全台第1，學界稱之「台灣基因庫」或「生態挪亞方舟」，近幾年有研究機構在海拔800公尺上下的山脊稜線發現兩種特殊的原生杜鵑，雖讓人振奮，但也因不常開花，繁衍是另種隱憂。

台灣生態學會理事長楊國禎著文指出，學術界2008年在魚池鄉作動態樣區調查時，紀錄到1棵高約7到8公尺、葉子頂生且以3片為1簇杜鵑花屬植物。

依以往台灣物種分類，3葉近輪生的杜鵑花應為守城滿山紅，但魚池鄉這種花序結構與守城滿山紅並不相同；因屏東大武山也有相同植物分布，於是將之命名歸類為「大武杜鵑」。

但如此分類亦現爭議！資深學者呂勝由認定它們是主分布於江西、湖南，台灣之前未有紀錄的「丁香杜鵑」；魚池鄉發現大陸特有植物，對台灣來說，也算新紀錄種。

除了丁香杜鵑，三色五桃（仙楂腳、澀水、五城、桃米）地區，也分布有少量的西施花；這種適合生長在中海拔的喬木型杜鵑，玉山塔塔加到阿里山一帶較有機會看到，會出現在低海拔的魚池鄉，相當讓人驚豔。

不過魚池鄉的丁香杜鵑和西施花近年開花狀況都不佳，有時1年只開3、5朵，也有些好幾年都未見開花，學界人士擔憂，越是不開花，族群量將越少。

楊國禎認為，應與地球暖化有關！魚池鄉闊葉森林已長到稜線，比較怕熱、原都已經長在稜線的杜鵑被迫上遷，但都已到頂無路可走，下一步就要上天國！

(中時)

關鍵字：杜鵑魚池鄉台灣
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