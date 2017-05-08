換上繽紛服裝 奈國獲釋82女學生回到家鄉了
被激進伊斯蘭民兵組織「博科聖地」綁架的女學生，其中82名在歷經3年的非人道生活後，在本月6日重獲自由，這些女孩們在週日晚間回到了家鄉，並和總統布哈里見面，她們身穿繽紛鮮豔的衣服，和當初被組織逼迫穿上的黑色長袍時的她們形成明顯對比。
「歡迎回到自由的世界!」奈及利亞總統布哈里對這些女學生們高興的說道。布哈里在臉書上表示，自己無法用言語表達有多興奮這些女孩重獲自由，他向所有人分享這個喜悅，同時，布哈里也表示，沒有人應該受到這種磨難與煎熬，政府應該要繼續為容易受到暴行的偏遠育機構進行特別保護。
「博科聖地」在2014年4月擄走了奈及利亞奇博克鎮官立中學276名女生，大多數的女孩是基督徒，有些人被迫嫁給武裝分子並生下孩子，外媒報導，有些女孩子可能被迫在身上綁上炸藥，被派去當自殺炸彈客。在被擄之後的幾個月內有57名女生逃脫了出來，去年10月「博科聖地」釋放了另外21名女學生，而此次82名女學生的釋放是雙方同意以「5名博科聖地指揮官獲得自由」作為交換條件。
(中時電子報)
文章來源：'Welcome back to freedom': 82 schoolgirls stolen by Boko Haram terrorists don colourful outfits as they meet Nigeria's president
文章來源：Muhammadu Buhari 臉書
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