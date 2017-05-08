性侵借宿女高中生 兒報警抓父

桃園市一名女高中生，前晚借宿男姓友人家，友人還好心讓出房間，沒想到昨天凌晨竟遭友人父親性侵得逞，友人踹門營救卻為時已晚，不但怒斥父親「人渣」，還大義滅親報警逮父，狼父訊後被依妨害性自主罪嫌移送法辦。

警方調查，少女前晚因為家庭因素，在同校男姓友人家借住一宿，男友人還好心讓少女住在自己房間，沒想到昨天凌晨，母親卻發現父親拖鞋在兒子房門外，叫來兒子想把門打開，卻沒人應門，在幾次踹門之下父親才不情願地將門打開，床上則是哭哭啼啼、已被性侵得逞的少女。

友人怒斥父親人渣，後悔沒保護好少女，「沒辦法再喊他爸爸」，當下就報警將父親逮捕，父親雖矢口否認犯案，但昨天訊後仍被依妨害性自主罪嫌移送法辦。

(中時)